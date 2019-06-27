Иран сегодня, как ожидается, активизирует обогащение урана

Это связано с истечением срока, предоставленного Тегераном Европе для запуска платежного механизма для обхода санкций США. В соответствии с «ядерной сделкой» Иран должен снизить число центрифуг по обогащению урана и степень его обогащения до безопасного уровня. В мае, через год после выхода США из соглашения Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств.

Иран не стремится ни с кем воевать. Об этом ранее сказал президент страны Хасан Роухани.



Россия не приемлет попыток представить Иран главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке, сказал ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Штаты уже пообещали усилить давление на Иран, пока он не откажется от попыток создать свое ядерное оружие.