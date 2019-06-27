Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении до октября ареста бывшему сенатору Арашукову

Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении до октября ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову. Он обвиняется в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Рауф Арашуков находится под стражей уже пять месяцев. Его задержали прямо на заседании Совета Федерации, парламентарии проголосовали за лишение его неприкосновенности, после чего сенатора арестовали. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, организованной его отцом, убийство двух человек из корыстных побуждений и давление на свидетеля. Арашуков все обвинения категорически отвергает и считает уголовное преследование «политическим заказом». В мае его лишили мандата, но в связи с уголовным делом, а из-за того, что он якобы своевременно не предоставил декларацию о доходах. Ранее стало известно, кого назначили на место Арашукова в Совфеде. Это депутат гордумы Черкесска Крым Казаноков. Однако экс-сенатор все еще может обжаловать в суде сложение мандата. По закону, у него на это есть три месяца.

Под стражей также находится отец Рацфа Арашукова – Рауль. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».