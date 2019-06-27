Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова

На совместной встрече глава государства отметил его успехи. Путин выразил надежду, что новое руководство республики будет работать на благо региона.

Многочисленные источники связывают уход Евкурова с протестами против пересмотра границ с Чечней. В результате столкновений с полицией возбуждено уголовное дело, по нему арестованы более 20 ингушских активистов.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Махмуд-Али Калиматов. в 2004-2007 годах занимал пост прокурора республики. С 2015 года он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.