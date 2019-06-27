Александр Беглов не будет сдавать в избирком подписи, собранные в его поддержку в Выборгском районе Петербурга.

Это ВРИО губернатора пообещал в своем видеообращении. Питерский штаб Алексея Навального ранее опубликовал видео, на котором бюджетники в администрации Выборгского района, якобы, заполняют подписные листы за выдвижение Беглова. Подписи заполнялись по базе персональных данных жителей города. Беглов назвал видео провокацией «или какой-то глупостью». Сам Беглов заявил, что его штаб не имеет к этому никакого отношения. Полиция проверяет это видео.