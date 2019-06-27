ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации без каких-либо санкций.

Украинская делегация после вынесения резолюции покинула заседание. Между тем, ассамблея призывает российские власти освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, немедленно уплатить все взносы в бюджет СЕ сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в расследовании крушения малайзийского «Боинга», сбитого в Донбассе. России надлежит пресечь нарушения прав человека представителей ЛГБТ, в частности в Чечне.