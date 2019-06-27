Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу в Осаке.
По сведениям Reuters¸ встреча состоится в 14 часов по местному времени.
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По сведениям Reuters¸ встреча состоится в 14 часов по местному времени.
Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Россия виновата в выборе депутатом такого человека, как Сергей Гаврилов, Сандра Рулофс низводит свое интервью до клоунады. Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…