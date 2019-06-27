Подал в отставку замглавы полиции по Западному округу Москвы .

По сведениям РБК, полковник Игорь Петухов после уголовного дела Ивана Голунова написал рапорт об увольнении по выслуге лет. По информации издания, сейчас Петухов в отпуске, приказ об увольнении еще не подписан. Ранее сразу после прекращения дела журналиста Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина и начальника Петухова, главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, всех полицейских, которые задерживали Голунова, отстранили от работы на время проверки.