Водитель без прав на автомобиле из каршеринга сбил коляску с ребенком в Петербурге.
Как передает ТАСС, ДТП произошло накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе. В результате ЧП двухлетняя девочка госпитализирована с травмами
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает ТАСС, ДТП произошло накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе. В результате ЧП двухлетняя девочка госпитализирована с травмами
Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Россия виновата в выборе депутатом такого человека, как Сергей Гаврилов, Сандра Рулофс низводит свое интервью до клоунады. Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…