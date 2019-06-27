Студент Сибирского федерального университета обвинил руководство своего вуза в отчислении по политическим мотивам

Руслан Мирошниченко говорит, что уже два года не может защитить диплом, посвященный проблеме государственного долга Красноярского края. По его словам, тема дипломной работы не понравилась руководству вуза, которое стремится избавиться от автора неудобного исследования. В руководстве университета говорят, что диплом необходимо исправить. Студент обещал доработать, но не сдержал слова, — передает красноярский 7 канал.