Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме

В резолюции ПАСЕ не упоминается о санкциях. Таким образом российские парламентарии могут вернуться в ПАСЕ.

Позитивным изменением в отношениях с Западом назвала сегодняшнее решение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, важную роль в этом сыграла позиция руководства ПАСЕ.

В свою очередь, представитель делегации и депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников назвал сегодняшнее решение началом долгого пути.

По словам Калашникова, у России много вопросов, связанных с нарушением прав человека в других странах.

В знак несогласия с резолюцией ПАСЕ ассамблею покинула украинская делегация. Кроме того, по словам депутатов Верховной Рады, их примеру могут последовать представители Грузии, Польши и стран Балтии.