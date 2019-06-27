Властям Ингушетии сегодня представят врио главы республики

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Юнус-бека Евкурова и назначил на его пост Махмуд-Али Калиматова. Тот в нулевые годы был руководителем ингушской прокуратуры. О решении уйти Евкуров объявил в понедельник. Такой шаг можно было предсказать, и, скорее всего, это было его собственное решение, а не указание сверху, говорил ранее «Эху» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Он добавил, что поиск кандидатуры на место Евкурова шел с осени. Как ожидается, выборы глав республики пройдут уже в сентябре.