Худрук МХАТа имени Горького утверждает, что своим обращением к президенту актеры вводят Путина в заблуждение

Эдуард Бояков подчеркивает, что эти люди бросают на театр тень.

Ранее стало известно, что группа актеров попросила вернуть на пост художественного руководителя Татьяну Доронину. Они говорят, что ее отставка в конце прошлого года ознаменовалась резким падением зрительского интереса. Актеры считают, что всё дело в низком уровне режиссуры и использования литературы, недопустимой для МХАТа. Бояков заметил в ответ, репертуарная политика основана на поиске и проявлении генокода отечественной культуры. Кроме того, МХАТ имени Горького будет претендовать на статус национального театра, — подчеркнул худрук.