Члены ПАСЕ голосовали сегодня по кандидатуре генерального секретаря организации и вице-президента

В первом случае на этот пост была избрана представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, а во втором случае участники ассамблеи не поддержали кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам и члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Сообщалось, что против него проголосовали 154 делегата и за всего лишь 105.

Слуцкого в прошлом году несколько журналисток обвинили в домогательствах. Он сам и его коллеги по думе эти обвинения отрицают.