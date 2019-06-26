Китайские хакеры на протяжении нескольких лет похищали данные у крупнейших IT-компаний, — утверждает агентство Reuters. Это коснулось таких фирм как НР, IВМ, Fujitsu и других. В полной мере определить ущерб не представляется возможным. Как рассказали специалисты агентству, многие жертвы хакеров точно не знают, какая именно информация была похищена. Многие компании от комментариев по этому поводу отказались. Китайское правительство все обвинения в причастности к взлому отвергает.