Мурату Сабанову, которого подозревают в грабежах и отравлениях в центре Москвы, могут предъявить новые обвинения

Сейчас проверяется его причастность к сексуальному насилию над двумя несовершеннолетними, — говорят в столичном управлении СК. Судья Таганского суда Наталья Ларина арестовала сегодня Сабанова на 2 месяца. Пока что в его деле насчитывается 11 потерпевших. Адвокат одной из них, Оксана Опаренко, рассказала о самочувствии пострадавшей.

Ранее в полиции говорили, что в отношении Сабанова расследуется несколько уголовных дел по статьям о краже и разбое.