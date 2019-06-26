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21:30, 26 июня 2019

Члены ПАСЕ голосовали сегодня также по кандидатуре генерального секретаря организации и вице-президента

В первом случае на этот пост была избрана представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, а во втором случае участники ассамблеи не поддержали кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам и члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Сообщалось, что против него проголосовали 154 делегата и за всего лишь 105.

Слуцкого в прошлом году несколько журналисток обвинили в домогательствах. Он сам и его коллеги по думе эти обвинения отрицают.



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