ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи
ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи. Об этом сообщает «Интерфакс».
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ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи. Об этом сообщает «Интерфакс».
Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Россия виновата в выборе депутатом такого человека, как Сергей Гаврилов, Сандра Рулофс низводит свое интервью до клоунады. Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…