Библиотека иностранной литературы перенесла в спецхран книгу историка «Категории русской средневековой культуры»

Библиотека иностранной литературы перенесла в спецхран книгу российского историка «Категории русской средневековой культуры». Монографию профессора РГГУ Андрея Юрганова пришлось убрать из открытого доступа из-за нового закона о нежелательных организациях. Дело в том, что первое издание этой книги было выпущено при содействии фонда Сороса, который включен в России в перечень нежелательных организаций, — пояснили в пресс-службе библиотеке интернет-изданию Colta. Сам Юрганов говорил, что узнал об этом от одного из своих учеников. В «иностранке» в то же время заметили, что есть и другое издание этой книги, которое можно заказывать без всяких заявлений и обоснований.