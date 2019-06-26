Судно в мигрантами на борту вошло в итальянские территориальные воды, несмотря на запрет властей. На борту находятся более 40 человек, которые были спасены в Сицилийском проливе, когда пытались добраться из Ливии в Италию. Капитану корабля может грозить уголовное дело, а экипажу – штраф за нарушение требования итальянских властей.

Правительство республики, которое было сформировано почти год назад, поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов в Европу.