Немецкому студенту, отчисленному из вуза Петербурга за интервью с протестующими экологами, запретили въезд в Россию

Немецкому студенту, которого отчислили из петербургского университета за интервью с протестующими экологами, запретили въезд в Россию. Во всяком случае, это следует из данных интернет-сервиса управления по вопросам миграции МВД России.

Лукас Латц учился в Санкт-Петербургском университете по обмену. Он посещал заседания суда по так называемому «пензенскому делу», а после выхода в Германии его интервью с протестующими горно-обогатительного комбината под Челябинском молодому человеку сообщили, что его отчисляют, и он должен покинуть Россию, несмотря на то, что его виза действительна до 30-го июня.