Подозреваемый в серии отравлений в центре Москвы может быть причастен и к сексуальному насилию над несовершеннолетними

Подозреваемый в серии отравлений в центре Москвы может быть причастен еще и к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Следствие изучает сейчас два подобных случая, — сказали «Интерфаксу» в столичном управлении СКР.

Мурата Сабанова сегодня арестовали на два месяца. В полиции говорят, что им известно по меньшей мере об 11-ти потерпевших от его действий. Пока что в отношении него расследуются уголовные дела по статьям о краже и разбое.