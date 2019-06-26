Россия может погасить свой долг перед Советом Европы

Во всяком случае, об этом говорят в российской делегации после того, как ПАСЕ подтвердила ее полномочия в полном объеме. В резолюции ассамблеи также не упоминаются санкции.

Москва отказывалась выплачивать свой взнос в Совет Европы почти два года. Это было связано с тем, что несколько лет российскую делегацию лишали права голоса и ряда других полномочий. Такое решение было принято после присоединения Крыма и в связи с обострением обстановки в Донбассе.