Путин принял прошение Евкурова об отставке

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. В среду президент встретился с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. «Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди. Попросил бы вас о досрочном освобождении от полномочий», — сказал Евкуров на встрече. Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу.

Путин также подписал указ о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.