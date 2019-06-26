Грузинская оппозиция вновь собирает сторонников на митинг в Тбилиси

Его главным требованием остается отставка министра внутренних дел страны Георгия Гахария. Оппозиция считает, что он несет ответственность за большое число пострадавших во время массовых акций протеста на прошлой неделе. Тогда акция у парламента переросла в столкновения с полицией.

Между тем, как передает «Интерфакс», у парламента сейчас также протестуют активисты оппозиционной партии «Единое национальное движение». Они выступают против решения депутатов, которые лишили неприкосновенности парламентария Никанора Мелию и разрешили его уголовное преследование. Мелию обвиняют в организации беспорядков.