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20:01, 26 июня 2019

Россия официально отказалась выполнять требования международного трибунала об освобождении 24 украинских моряков

Россия официально отказалась выполнять требования международного трибунала об освобождении 24 украинских моряков. Как сказали сегодня в российском МИДе, еще накануне они отправили соответствующие ноты как в судебную инстанцию, так и в посольство Украины. Ситуация с моряками не может рассматриваться международным трибуналом, — вновь напомнили на Смоленской площади.

Москва обвиняет украинских военных в нарушении границы. В Киеве считают своих моряков военнопленными. Накануне истек срок, в течение которых Россия должна была отчитаться о выполнении требования Международного трибунала ООН по морскому праву.



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