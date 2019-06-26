Россия официально отказалась выполнять требования международного трибунала об освобождении 24 украинских моряков. Как сказали сегодня в российском МИДе, еще накануне они отправили соответствующие ноты как в судебную инстанцию, так и в посольство Украины. Ситуация с моряками не может рассматриваться международным трибуналом, — вновь напомнили на Смоленской площади.

Москва обвиняет украинских военных в нарушении границы. В Киеве считают своих моряков военнопленными. Накануне истек срок, в течение которых Россия должна была отчитаться о выполнении требования Международного трибунала ООН по морскому праву.