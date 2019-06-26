ПАСЕ в полной мере подтвердила полномочия российской делегации

В резолюции, которую приняли этим вечером в Страсбурге, не упоминаются какие-либо санкции. Россия несколько лет бойкотировала сессии ПАСЕ в связи с тем, что ее делегацию лишили ряда прав из-за Крыма и ситуации в Донбассе. Еще пару лет Москва не платила взносы в Совет Европы. Теперь же в российской делегации заверили, что долг будет погашен.

Между тем с сегодняшним решение не согласен ряд делегаций. Об том, что они покидают ассамблею, объявили представители Украины. По их словам, на такой же шаг готовы парламентарии Грузии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.