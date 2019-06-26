Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы Игорь Петухов подал в отставку

Это произошло после прекращения дела журналиста Ивана Голунова, — пишет издание РБК. Ранее был снят с должности глава управления Андрей Пучков. Кроме того, отстранен от должности, но не уволен из МВД начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД по ЗАО Андрей Щиров, — говорят источники издания.

Голунова задержали в начали июня и обвинили в причастности к наркоторговле. Журналист говорил, что запрещенные препараты ему подбросили и дело сфабриковано из-за его расследований. Позже обвинения в отношении Голунова отменили в связи с его непричастностью.