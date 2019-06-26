Два британских комментатора обвинили телеканал НТВ в полном искажении своих слов

Политик Тим Уилсон и профессор Джон Кертис утверждают, что при переводе им приписали слова, которых они на самом деле не говорили. Об этом сообщает Би-би-си. В частности, Уилсону, по его словам, приписали слова о том, что британский премьер Тереза Мэй может стать человеком, который вслед за своим предшественником Дэвидом Кэмероном ничего не делает и наблюдает, как страна разваливается. Как утверждается, эти слова были сказаны на фоне провала переговоров с парламентом о сделке по Brexit. Однако Уилсон уверяет, что хоть и говорил резкие слова о Мэй и ее плане выхода Британии из ЕС, негатива о Кэмероне не высказывал. Джон Кертис, в свою очередь, рассказал, что НТВ исказил его высказывания о бывшем главе британского МИДа Борисе Джонсоне. При этом профессор отметил, что ему удалось добиться извинений от телеканала, в то время как Тим Уилсон утверждает, что НТВ никак не объяснил свои действия. При этом, как отмечается, оба комментария были удалены с сайта российского вещателя и из YouTube.

Сам НТВ обвинения в свой адрес не комментирует.