С 2020 года на поле в матчах российской Премьер-лиги в составах команд смогут одновременно находиться по 8 легионеров

С 2020 года на поле в матчах российской Премьер-лиги в составе каждой команды смогут одновременно находиться 8 иностранных футболистов.

Исполком российского футбольного союза утвердил новую формулу. Ограничивать теперь будут количество иностранцев не на поле, а в заявке клуба, где их не может быть максимум восемь. Этот сезон пройдет по старой формуле – не более шести обладателей зарубежных паспортов на поле. За год боссы клубов получат возможность привести списки в соответствии с новыми правилами. Руководители российских команд считают, что принятая схема даст тренерам возможность более гибко управлять составами. В частности, им не придется выпускать россиянина только вместо россиянина и делать замены не по игровым причинам, а чтобы не выйти из лимита. Учитывая реалии современного футбола, использовать всю квоту из-за травм и дисквалификаций вряд ли удастся и восемь иностранцев одновременно мы увидим не часто. Летняя трансферная компания в самом разгаре и составы не приобрели окончательный вид, но пока очевидно, что «Зениту» с его 13 иностранцами предстоит основательная чистка, равно как и «Локомотиву». У ЦСКА и «Спартака» ситуация значительно проще. Они и сейчас почти вписываются в новый лимит. Кстати, придется основательно задуматься «Ростову» и «Ахмату». У них тоже по 11 зарубежных игроков.

Решение о расширении премьер-лиги сегодня принято не было. Вопрос продолжает обсуждаться.