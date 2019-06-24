В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Как пишет газета «Коммерсантъ», Роспотребнадзор стал собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя в магазинах. Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта. Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня и грузинские перевозчики не смогут осуществлять прямые рейсы в Москву.

Ни одного человека, который бы отметил снижение качества грузинского вина в последнее время на улице найти не удалось. Подавляющее большинство прохожих, с которыми беседовал корреспондент «Эха Москвы,» или не покупают этого напитка, или не употребляет спиртного вовсе. А те, кто всё же признался в распитии алкоголя, не поверили сведениям от Роспотребназдора. Вне зависимости от своего отношения к вину, многие собеседники в конце отмечали, что надеются на скорое окончание спора между странами. Не удалось найти проблем и в магазинах. Торговцы, с которыми нам удалось подговорить, не отметили ни повышения спроса, ни ограничения поставок.