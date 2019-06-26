Комитеты грузинского парламента поддержали запрос прокуратуры на снятие неприкосновенности с депутата Никанора Мелии

Комитеты грузинского парламента поддержали запрос прокуратуры на снятие неприкосновенности с оппозиционного депутата Никанора Мелии. Соратнику экс-президента Михаила Саакашвили предъявили обвинение в организации штурма парламента участниками акций протеста.

Объединенное заседание профильных комитетов проходило около шести часов. Оппозиция настаивала на том, что вина Мелии никак не подтверждена документально. Кроме того, она утверждала, что четверо из шести свидетелей по делу против депутата грузинского парламента – сотрудники правоохранительных органов. Однако эти доводы были отвергнуты членами юридического и процедурного комитетов. Теперь снятие неприкосновенности с Мелии должно быть обсуждено на пленарном заседании: в то же время, как передает агентство «Интерфакс», ожидается, что парламент одобрит решение своих комитетов. После этого в прокуратуре намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте оппозиционного депутата.

Сам Мелия, который является одним из лидеров созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение», также отвергает свою вину в организации беспорядков. Парламентарий сказал, что готов идти в тюрьму, поскольку, по его словам, с нынешними властями справедливости найти нельзя.

Беспорядки в Тбилиси начались неделю назад. Они были вызваны приездом делегации российских депутатов, которые намеревались принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Возглавляющий ее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов занял место спикера, что вызвало недовольство грузинской оппозиции. Протестующие пытались штурмовать здание парламента, однако против них были применены акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В ходе беспорядков, по данным грузинского Минздрава, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейские. Более трех сотен человек были задержаны.

На фоне протестов в Тбилиси Россия приостановила полеты в Грузию, начиная с 8 июля.