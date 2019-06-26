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18:20, 26 июня 2019

ПАСЕ в ближайшие часы рассмотрит доклады об ограничении полномочий российской делегации

Россия заявила о готовности выйти из ПАСЕ, если у нее не будет полноценных прав.

Парламентская ассамблея приступила к обсуждению проекта резолюции об утверждении полномочий российской делегации. В документе содержатся призывы к Москве отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, содействовать в привлечении к ответственности виновных в крушении Боинга в 2014 году, соблюдать права сексуальных меньшинств, сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства политика Бориса Немцова. На заседании также будут заслушаны доклады Украины и Грузии, которые накануне оспорили полномочия российской делегации. Они настаивают на том, что принятая два дня назад резолюция, открывающая России возможность возвращения в ПАСЕ, была ошибкой. Между тем, Москва не собирается соглашаться с ущемлением своих прав в ассамблее. Если в отношении полномочий российской делегации по итогам сегодняшнего голосования будут введены какие-либо ограничения, Россия выйдет из ассамблеи, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ».

Российская делегация в ПАСЕ в 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации в ее правах, но санкции остались в силе. Более того, России запретили участвовать в комитетах совета Европы. В ответ Москва отозвала свою делегацию в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Задолженность страны, накопленная с 2017 года, составляет 75 миллионов евро. При этом страна может потерять членство в Совете Европы, если она в течение двух лет не выплачивает взносы. А в этом случае российские граждане лишатся доступа к Европейскому суду по правам человека. Напомню, что это было одним из главных аргументов в пользу принятия резолюции, позволяющей России вернуться в ПАСЕ.

В Москве ранее заявили, что готовы выплатить долг Совету Европы в случае полного восстановления полномочий российской делегации.



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