ЦИК заявил, что местные избирательные комиссии Петербурга должны принять документы от всех потенциальных кандидатов
Центризбирком заявил, что местные избирательные комиссии Петербурга должны принять документы от всех потенциальных кандидатов. Иначе возможна угроза уголовного преследования. Однако у муниципальных избиркомов продолжаются драки.
Утро сегодня началось с потасовки в муниципалитете «Ржевка». Независимых кандидатов уже ждали непонятные люди. Они всю неделю утверждают, что тоже хотят подать документы. В итоге участники драки написали друг на друга заявления в полицию, рассказал «Эху» один из независимых кандидатов Илья Сиялов.
А вот в муниципалитете «Екатерингофский» побили представители штаба политика Алексея Навального Александра Шуршева. Однако он нашел силы пойти в Горизбирком, где сегодня рассматривают жалобы на муниципалитет. Впрочем, ситуация абсурдная: ведь ИКМО укомплектованы теми людьми, которых и рекомендовала Городская избирательная комиссия. Обострение предвыборной борьбы понятно: на этой неделе заканчивается срок регистрации кандидатов. Ранее многие муниципалитеты скрывали дату назначения выборов, а комиссии меняли адреса и время работы. А некоторые избиркомы выдавали фальшивые бланке документов. В итоге у независимых кандидатов совсем не остается времени на регистрацию.
Глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии не упомянул драки в муниципалитетах.