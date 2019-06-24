В российском обществе высок уровень терпимости к насилию и жестокости, — показал опрос Левада Центра об отношении к пыткам и издевательствам в колониях и тюрьмах. Более трети опрошенных считают пытки допустимыми в ряде случаев.

Это говорит о том, что россияне предпочитают не задумываться об этой проблеме, так как эта тема крайне неприятна, — сказал «Эху» руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин.

В Кремле усомнились в том, что пытки действительно так распространены в России, — в частности, по данным Левада Центра, с пытками сталкивался каждый десятый россиянин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сам задал вопрос присутствовавшим журналистам. Опрос Левада Центра был приурочен к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается сегодня.