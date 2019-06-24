В России могут ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей

В новом Административном кодексе можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения, — заявил премьер Медведев. Он также поддержал предложение ввести административную ответственность за бесплатный проезд по платной дороге.

По мнению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, конфискация повысит безопасность дорожного движения и сохранит тысячи жизней. Ранее стало известно, что МВД направило в правительство свои предложения по конфискации транспортных средств. Впрочем, правового механизма изъятия автомобиля в таких случаях пока нет и как это будет выглядеть на практике, в МВД пока не знают.

Идея конфисковывать транспортные средства у пьяных водителей повышает коррупционные риски. Так считает автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян. Он добавил, что чем шире у сотрудника ГИБДД инструментарий для запугивания водителя, тем выше коррупционные риски.