МВД требует ареста предполагаемого серийного отравителя

Против него расследуют семь уголовных дел, в том числе, по статьям кража, грабеж и разбой, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Вопрос об аресте рассматривает сегодня Таганский суд Москвы.

Подозреваемый, по некоторым данным, знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Задержанный, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурад Сабанов, отрицает свою вину. Он утверждает, что дождался полицейских, чтобы доказать, что он не вор. Сабанов сказал, что не знает причину своего задержания.

Комсомольская правда и База сообщили, что у молодого человека нашли транквилизаторы и нейролептики. Утверждается, что подозреваемый хотел работать в полиции, но его не брали на работу из-за отсутствия прописки. ДО 2014 года Сабанов служил во внутренних войсках МВД, которые затем, в 2016 году, вошли в состав Росгвардии — об этом собощают «Открытые медиа».

По данным СМИ от действий отравителя в мае и июне пострадали не менее 24 человек. Одна из потерпевших рассказала, что была на грани жизни и смерти. Девушка добавила, что ей повезло, потому что рядом оказались неравнодушные люди.

Если бы СМИ не подняли общественный резонанс вокруг дела отравителя, орудующего в центре Москвы, то полиция продолжала бы игнорировать эту ситуацию. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов. Он подчеркнул, что полицейским важнее отчитаться перед начальниками, а не раскрывать дела, и эта ситуация очередное тому подтверждение.