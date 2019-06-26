Участника акции в защиту Голунова у здания столичного главка полиции оштрафовали на 200 тысяч рублей

Участника акции в защиту журналиста Ивана Голунова, которая проходила у здания столичного главка полиции, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Тверской районный суд признал Алекса Климишина виновным в нарушении порядка проведения митингов. Как пишет интернет-издание Znak.com, ранее по подобному обвинению молодого человека оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Одиночные пикеты на Петровке проходили после того, как стало известно о задержании корреспондента издания «Медуза». В первый день полиция задержала нескольких участников.