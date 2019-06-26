Спецпрокурор Боб Мюллер выступит на открытых слушаниях в Конгрессе 17 июля

Об этом накануне поздно вечером объявил глава комитета, в котором будет давать показания Мюллер.

Когда месяц назад Боб Мюллер давал свою единственную пресс-конференцию, где объявил об уходе из Минюста — в связи с окончанием расследования по России, он заявил, что ничего нового кроме того, что написано в отчете о расследовании, он все равно сказать не сможет, а потому выступать на слушаниях в конгрессе считает нецелесообразным. В Конгрессе сочли нецелесообразным отказываться от показаний Боба Мюллера и вызвали его на слушания официальной повесткой. Которую спецпрокурор и согласился исполнить — он выступит 17 июля на открытой для публики и прессы сессии в Палате Представителей. Мюллер ответит на вопросы конгрессменов о своем расследовании, в результате которого было установлено вмешательство России в американские выборы, не был доказан сговор между штабом Трампа и российским правительством при наличии множественных эпизодов координирования, и был оставлен на усмотрение Минюста вопрос о воспрепятствовании президентом Трампом правосудию. Генпрокурор США Уильям Барр через два дня после предоставления Мюллером отчета о расследовании заявил, что Трамп правосудию не воспрепятствовал. Выступая на пресс-конференции, Боб Мюллер фактически заявил, что воспрепятствование правосудию было, но спецпрокурор был не правомочен предъявить криминальное обвинение действующему президенту.

Показания Мюллера в Конгрессе, безусловно, подогреют новые разговоры об импичменте Дональду Трампу — на сегодняшний день эту идею поддерживают 80 конгрессменов.

После появления новостей о грядущих показаниях Боба Мюллера, Дональд Трамп написал в Твиттере только одну фразу — «преследование президента!». Так он ранее называл расследование Мюллера и все что с ним связано.