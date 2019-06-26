Телеканал НТВ обвинили в полном искажении слов двух британских комментаторов

Политик Тим Уилсон и профессор Джон Кертис, как передает Би-би-си, утверждают, что при переводе им приписали слова, которых они не говорили. Несмотря на то, что позже комментарии обоих были удалены с сайта российского телеканала и из YouTube, Уилсон подчеркивает, что до сих пор не получил официальных извинений. Эту ситуацию на самом НТВ пока не комментировали.

Ранее французские журналисты обращали внимание на то, что государственный телеканал Россия-1 исказил ряд интервью, посвященных политической жизни во Франции.