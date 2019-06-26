Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца
Тем временем, активисты хотят провести в Москве «Марш сестер» в поддержку сестер Хачатурян и других жертв домашнего насилия.
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«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму?
– Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД?
– Не хочется лезть в телефон, но ответы есть.
– Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как?
– Там очень много полномочий будет.
– Вы могли хотя бы два выучить перед интервью?
– Так надо пройти сначала…
Следственная группа JIT: Обращение к свидетелям и информация о судебном процессе К крушению самолета рейса MH17 причастно больше людей. Расследование будет сосредоточено на экипаже ЗРК «БУК», а также лицах, являвшихся важным звеном при принятии решений в РФ о военной поддержке на востоке Украины в 2014 году. JIT призывает откликнуться свидетелей…