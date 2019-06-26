Министр промышленности Денис Мантуров объяснил большие расходы на командировки тем, что бронируются доступные номера
Министр промышленности Денис Мантуров объяснил большие расходы на командировки тем, что бронируются доступные номера. По его словам, стоимость этих гостиничных номеров вписывается в нормативы.
Накануне международная организация «Трансперенси Интернешнл» опубликовала исследование, в котором говорилось, что только за два года Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях почти 20 миллионов рублей. При этом для министра в одной из поездок снимали президентский люкс за почти полтора миллиона рублей в сутки.