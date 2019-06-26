Министр промышленности Денис Мантуров объяснил большие расходы на командировки тем, что бронируются доступные номера. По его словам, стоимость этих гостиничных номеров вписывается в нормативы.



Накануне международная организация «Трансперенси Интернешнл» опубликовала исследование, в котором говорилось, что только за два года Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях почти 20 миллионов рублей. При этом для министра в одной из поездок снимали президентский люкс за почти полтора миллиона рублей в сутки.