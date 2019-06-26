МВД России заочно предъявило обвинение молдавскому политику и олигарху Владимиру Плахотнюку

В ведомстве говорят, что он может быть одним из руководителей международного наркосиндиката. В деле фигурируют почти три десятка эпизодов контрабанды и сбыта запрещенных веществ.

Плахотнюк ранее возглавлял Демократическую партию Молдавии, однако на днях он оставил свой пост. В самой республике против него выступили как депутаты от Социалистической партии, так и представители проевропейского альянса, который сформировали правящая коалиция и новое правительство.