Прокуратура Грузии просить снять неприкосновенность с оппозиционного депутата Никанора Мелии

Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Как ожидается, вопрос о статусе соратника экс-президента Михаила Саакашвили рассмотрят на пленарном заседании парламента, однако просьбу надзорного ведомства уже поддержали члены юридического и процедурного комитетов.

Протесты в Тбилиси вспыхнули в минувший четверг. Поводом послужил визит делегации российских депутатов. Россия в ответ запретила прямые авиарейсы в Грузию.