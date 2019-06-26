Журналист Дмитрий Муратов просит возбудить уголовное дело по факту нападения на сборщиков подписей Любови Соболь

Глава редакционного совета «Новой газеты» также попросил главу столичного управления МВД Олега Баранова возобновить расследование нападения на обозревателя Юлию Латынину три года назад. Муратов обратил внимание, что оба случая похожи. На прошлой неделе неизвестные люди в масках облили сборщиков подписей фекалиями. Так же действовали злоумышленники, которые напали на Латынину. Обращение журналиста опубликовано на сайте «Новой».