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16:31, 26 июня 2019

Журналист Дмитрий Муратов просит возбудить уголовное дело по факту нападения на сборщиков подписей Любови Соболь

Глава редакционного совета «Новой газеты» также попросил главу столичного управления МВД Олега Баранова возобновить расследование нападения на обозревателя Юлию Латынину три года назад. Муратов обратил внимание, что оба случая похожи. На прошлой неделе неизвестные люди в масках облили сборщиков подписей фекалиями. Так же действовали злоумышленники, которые напали на Латынину. Обращение журналиста опубликовано на сайте «Новой».



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