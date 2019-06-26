Встреча президентов России и США состоится в эту пятницу на саммите «двадцатки» в Осаке

По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, российский лидер планирует обсудить с Дональдом Трампом ситуацию в двусторонних отношениях, иранскую ядерную программу и региональные конфликты, в том числе Сирию, Украину, Венесуэлу и КНДР. По словам Ушакова, переговоры будут проходить в зале, который выбирает американская сторона. Они продлятся около часа, хотя многое будет зависеть от самих лидеров.

В последний раз Путин и Трамп общались лично в декабре прошлого года на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе, но это была краткая беседа. Трамп отказался от полноформатной встречи после того, как российские пограничники задержали украинских моряков в Керченском проливе.