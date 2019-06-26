УЕФА запретил российской мини-футбольной команде использовать логотип компартии РФ

Европейский союз футбольных ассоциаций запретил российской мини-футбольной команде использовать логотип коммунистической партии Российской Федерации.

Коммунисты играют в элите российского мини-футбола с 2012 года. До сих пор проблем с названием у них не возникало. Для этого нужно было добиться самого значимого успеха в своей истории – выйти в финал чемпионата, завоевать серебряные медали и получить право играть в Лиге Чемпионов. Однако после чествований в думе и поздравлений Геннадия Зюганова, начались проблемы УЕФА запретил команде использовать логотип партии, поскольку любые политические символы недопустимы в ходе матчей, причем дело не в том, что это коммунистические атрибуты. Не допускается любая символика. Возможно, команде придется менять и название, но пока руководители борются за то, чтобы сохранить хотя бы аббревиатуру, которая по их мнению не несет никакой политической окраски.

Руководители уверяют, что об исключении КПРФ из Лиги Чемпионов речи не идет.