Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей, в том числе и тех, которые управляли машиной по доверенности. Собственники смогут подавать регрессивный иск к этому гражданину. По мнению Колокольцева конфискация повысит безопасность дорожного движения и сохранит тысячи жизней.

Ранее стало известно, что МВД направило в правительство свои предложения по конфискации транспортных средств. Впрочем, правового механизма изъятия автомобиля в таких случаях пока нет и как это будет выглядеть на практике, в МВД пока не знают.