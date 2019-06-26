Посольство США в Москве направило ноту протеста в связи с «ненадлежащим обращением» с американцем Полом Уиланом, арестованным по делу о шпионаже. В ОНК заявили о готовности проверить условия его содержания.

О том, что посольство направило ноту протеста в российский МИД, представители американской дипмиссии сообщили в Twitter. Они просят расследовать ситуацию и обеспечить безопасность и защиту Пола Уилана. В чем именно заключается «ненадлежащее обращение» с американцем, в сообщении не уточняется. Между тем агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет о том, что безопасность Уилана в СИЗО полностью обеспечена, никаких противоправных действий в отношении него нет. На плохие условия содержания сам Уилан жаловался в мае. По его словам, он две недели не принимал душ, у него не было медицинского обслуживания, а следователь ФСБ угрожал ему и оскорблял. До этого члены Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что в СИЗО им не дали поговорить с Уиланом на английском или использовать переводчика. В ОНК рассчитывают, что на этот раз в «Лефортово» пойдут навстречу и разрешат правозащитникам поговорить с ним и проверить жалобы на содержание американца.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря. Позже выяснилось, что он также является гражданином не только США, но и Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании. Фабула дела о шпионаже против Уилана официально не раскрывается из-за секретности.