МВД требует ареста предполагаемого серийного отравителя, который избивал и грабил людей на Хохловской площади в Москве. Против него расследуют семь уголовных дел. На данный момент установлены одиннадцать потерпевших.

Вопрос об аресте рассмотрит сегодня Таганский суд Москвы. Поданным информированных источников, задержанный – уроженец Кабардино-Балкарии Мурад Сабанов. Издание Вилладж сообщает, что жертвами отравителя стали более 20 человек.

Если бы СМИ не подняли общественный резонанс вокруг дела отравителя, орудующего в центре Москвы, то полиция продолжала бы игнорировать эту ситуацию. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов. Он подчеркнул, что полицейским важнее отчитаться перед начальниками, а не раскрывать дела, и эта ситуация очередное тому подтверждение.