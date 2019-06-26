Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил конфисковывать транспортные средства у водителей, задержанных в пьяном виде. Такую меру предлагается применять даже в том случае, если водитель управлял машиной по доверенности.

Министр выступил с подобной инициативой на государственном совете, — сообщает ТАСС.

МВД России ставит целью через пять лет добиться снижения смертности на российских дорогах в три с половиной раза, а к 2030 году выйти на «нулевой» уровень, — сказал министр Владимир Колокольцев. При этом он признал, что подобные показатели отсутствуют даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и законопослушными гражданами.